Dieses Silber glänzt wie Gold

Halmstad.Am Ende lief alles wie immer. Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft spielte eine herausragende Team-WM – und war im Endspiel gegen den großen Favoriten China chancenlos. Ohne den angeschlagenen World-Cup-Sieger Dimitrij Ovtcharov verloren Timo Boll, Ruwen Filus und Patrick Franziska gegen den Titelverteidiger und Olympiasieger mit 0:3. Die Chinesen gewannen im schwedischen Halmstad ihren neunten WM-Titel in Serie und den 21. WM-Titel insgesamt. Schon 2010, 2012 und 2014 hatten sie im Finale die deutsche Mannschaft geschlagen.

„Es ist nicht das erste Mal, dass wir kurz vor dem Ziel noch gestoppt wurden. Aber China hat hochverdient gewonnen. Wir haben hier eine echte Teamleistung gezeigt, und darauf bin ich stolz“, sagte Boll.

Dieses Endspiel war für die Deutschen beinahe schon verloren, ehe es überhaupt richtig begann. Der Weltranglisten-Dritte Ovtcharov blieb am Sonntag auf der Bank, weil Form und Trainingsrückstand nach seiner schmerzhaften Verletzung am Schenkelhals einen Endspiel-Einsatz nicht zuließen. Gleich zu Beginn verlor dann auch noch der Weltranglisten-Zweite Boll mit 4:11, 8:11, 3:11 gegen den Einzel-Weltmeister Ma Long. Weniger als 20 Stunden zuvor hatte der 37-Jährige das deutsche Team mit zwei Siegen zum 3:2-Halbfinal-Erfolg gegen Südkorea überhaupt erst in dieses Endspiel gebracht.