Digitale Revolution geht zu Lasten der Gesundheit junger Menschen

Laut einer WHO-Studie bewegen sich 80 Prozent der Jugendlichen weniger als eine Stunde pro Tag und verfehlen damit die entsprechende Empfehlung der WHO. Der Bewegungsmangel habe direkte negative Auswirkungen auf den Gesundheitszustand der Jugendlichen. Die in der Zeitschrift „The Lancet Child & Adolescent Health“ veröffentlichte Studie basiert auf Datenerhebungen von 1,6 Millionen Schülern im Alter von elf bis 17 Jahren in den Jahren 2001 bis 2016. Es wurde eine weite Definition von körperlicher Aktivität angewandt, die aktive Spielformen, Freizeit und Sport, aktive Hausarbeiten, Wandern und Radfahren sowie andere Arten der Fortbewegung beinhaltete.Im Durchschnitt waren 85 Prozent der Mädchen und 78 Prozent der Jungen weniger als eine Stunde pro Tag körperlich aktiv. In allen außer vier Ländern (Tonga, Samoa, Afghanistan und Sambia) waren Mädchen weniger aktiv als Jungen. Dr. Leanne Riley, Mitautorin der Studie: „Es werden Angebote benötigt, die den Bedürfnissen von Mädchen entsprechen.“

Die Forscher sehen die digitale Revolution als einen der Hauptgründe für die geringe körperliche Aktivität junger Menschen. Diese Revolution habe die Verhaltensweisen von Jugendlichen so verändert, dass diese jetzt mehr säßen und weniger aktiv seien. Die Studie weist deshalb auf den dringenden Handlungsbedarf hin, die körperliche Aktivität von Jungen und Mädchen zu erhöhen. Die Autoren empfehlen die schnelle Erhöhung und Förderung wirksamer Projekte und den Ausbau multisektoraler und vernetzter Maßnahmen in Bildung, Stadtplanung und Verkehrssicherheit.

Der Studie zufolge schneiden viele europäische Länder noch schlechter ab als der ohnehin schon beunruhigende weltweite Durchschnitt. Das gilt auch für Deutschland, wo 80 Prozent der Jungen und 88 Prozent der Mädchen die WHO-Empfehlung nicht erfüllten. dosb

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.12.2019