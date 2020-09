Djokovic stellt sich vor Linienrichterin

New York.Tennis-Star Novak Djokovic hat nach seiner Disqualifikation bei den US Open die Anfeindungen gegen die von ihm verletzte Linienrichterin verurteilt. „Bitte bedenkt, dass die Linienrichterin, die gestern Abend vom Ball getroffen wurde, auch die Unterstützung unserer Community benötigt. Sie hat überhaupt nichts falsch gemacht“, schrieb der 33-Jährige bei Twitter. „Ich bitte euch, sie in dieser Zeit zu unterstützen und liebevoll zu ihr zu sein“, fügte der Serbe hinzu.

Djokovic war im Achtelfinale disqualifiziert worden, nachdem er aus Frust einen Ball weggeschlagen hatte, der die Linienrichterin traf. Neben dem Ausschluss muss er 10 000 US-Dollar Strafe zahlen. dpa

