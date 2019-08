Dörfliches Idyll weicht wieder echter Rennatmosphäre

Der Countdown zum 52. Bergrennen im unterfränkischen Eichenbühl läuft bereits auf vollen Touren. Die Traditionsveranstaltung des Motorsports findet in diesem Jahr am Wochenende 7./8. september statt. Das heißt: E ssind es nur noch wenige Tage, bis Präsident Steffen Hofer die Startflagge zur neuerlichen Auflage dieses beliebten Motorsport Events freigibt.

Dann weicht in der bayrischen Gemeinde die Idylle der Betriebsamkeit einer Rennatmosphäre, die sich in dort wieder an zwei Tagen breitmacht und dabei jedes Jahr regelrecht einen Ausnahmezustand hervorruft. Dann geht es wieder hinauf auf der rund drei Kilometer kurvenreichen und zugleich sehr anspruchsvollen Strecke bis nach Umpfenbach, wo die Fahrer erst nach der finalen Zielkurve wieder durchatmen können.

Zuschauer hautnah dabei

Wie an keiner anderen Rennstrecke im Rennkalender können die Zuschauer in Eichenbühl das Geschehen so hautnah miterleben-Schon seit 1967 zieht das Bergrennen alljährlich die Rennfahrer in den verschiedenen Klassen förmlich in ihren Bann.

Für die Zuschauer sind die Streckenabschnitte am Schuttplatz, der Klinge, der Honda-Kurve oder in der Zielkurve die idealen Plätze, um das Renngeschehen aus nächster Nähe zu beobachten und den PilWarten auf daoten die Daumen zu drücken.

Zum zweiten Mal ist der MSC Erftal der Veranstalter. Bereits im vergangenen Jahr hat er diese Aufgabe mit Bravour gelöst und wird auch in diesem Jahr alles dafür tun, damit sich die Gäste in Eichenbühl wohl fühlen werden.

Eingebunden in die Rennveranstaltung ist wieder ein buntes Rahmenprogramm, das bereits am Freitagabend mit der legendären Party im Festzelt startet.

Auch in diesem Jahr werden die Fahrer wieder versuchen, einen neuen Streckenrekord aufzustellen. Damit dies auch tatsächlich gelingen kann, müssten die Rahmenbedingungen allerdings schon fast perfekt sein.

Mit dabei sind auch in diesem Jahr wiederum zahlreiche Fahrer aus der Region, die bei ihrem Heimauftritt natürlich besonders gut abschneiden möchten.

Spätestens am Samstagm wenn die ersten Piloten den Berg hinauf jagen, heißt es wieder: Ausnahmezustand in Eichenbühl. Der Rennablauf sieht für Samstag von 8.30 Uhr bis 17 Uhr die Trainingsläufe vor, während am Rennsonntag die Wertungsdurchgänge in der Zeit von 8.30 Uhr bis 17 Uhr durchgeführt werden. Die Veranstaltung endet dann wie in jedem Jahr auch heuer mit der großen Siegerehrung im Festzelt. kn

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.08.2019