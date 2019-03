Doll behält im Nebel den Durchblick

Oslo.Zu viele Schießfehler haben den deutschen Biathleten am vernebelten Holmenkollen das erste Rennen nach der WM verdorben. Zum Auftakt des Weltcup-Finales in Oslo schaffte es Ex-Weltmeister Benedikt Doll als bester DSV-Athlet im Sprint auf den sechsten Platz. Der 28-Jährige musste gestern zweimal in die Strafrunde und landete nach zehn Kilometern 39,4 Sekunden hinter dem norwegischen Seriensieger Johannes Thingnes Bö.

„Es war einigermaßen fair mit dem Nebel. Ich fand es nicht so tragisch, auch wenn es beim Schießen nicht so leicht ist“, sagte Doll. Einzel-Weltmeister Arnd Peiffer, der als Achter zweitbester DSV-Skijäger wurde, sah das etwas anders: „Liegend habe ich nicht so viel gesehen, das war hart an der Grenze.“ Auch der 32-Jährige, der bei der WM mit einmal Gold und zweimal Silber der erfolgreichste Deutsche war, verfehlte insgesamt zwei Scheiben. dpa

