Doll schimpft über sein Material

Hochfilzen.Eine seiner Baustellen sprach Biathlet Benedikt Doll noch vor dem Sprung der deutschen Männer-Staffel auf das Podest beim Weltcup in Hochfilzen unverblümt an. „Ich bin es so langsam leid, es mir immer schönreden zu müssen“, schimpfte der Schwarzwälder über seine Ski. „Es hat sich ein bisschen nach Körperverletzung angefühlt.“ Auch ohne Arnd Peiffer, der aus persönlichen Gründen nach Hause gefahren war, waren die deutschen Männer zum Abschluss der ersten Weltcup-Woche auf Staffel-Platz drei gelaufen. Erik Lesser, Roman Rees, Doll und Philipp Horn lagen am Sonntag nach insgesamt sieben Nachladern 44,1 Sekunden hinter Schweden.

Die Frauen-Staffel mit Maren Hammerschmidt, Franziska Preuß, Janina Hettich und Denise Herrmann war am Vortag Vierter geworden. Im Jagdrennen am Samstag hatten Doll und Lesser ihre gute Ausgangsposition aus dem Sprint am Schießstand verspielt und sich von Platz acht auf elf und von zehn auf 16 verschlechtert. Preuß fuhr in der Verfolgung als Achte ein gutes Ergebnis ein. dpa

