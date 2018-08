Domogalas Traumjahr soll erst noch kommen

Anzeige

Berlin. Als er das Ausmaß des Unheils sah, sackte Patrick Domogala in sich zusammen. Er fiel auf die Knie und schlug die Hände über seinem Kopf zusammen. Der Traum vom Finale - ja vielleicht sogar von einer Medaille - war ausgeträumt. In Nullkommanichts. Am letzten Tag der Leichtathletik-EM in Berlin musste die 4 x 100-Meter-Staffel mit dem 25-Jährigen von der MTG Mannheim zunächst das Halbfinale überstehen. Es sah auch richtig gut aus. Kevin Kranz, Domogala und Julian Reus hatten eine starke Vorarbeit geleistet, das deutsche Quartett lag in der letzten Kurve in Führung - und dann am Boden. Der Berliner Lukas Jakubczyk war bei der Staffelübergabe ins Straucheln geraten und gestürzt, Reus purzelte über ihn - das Aus.

„Wie das genau passiert ist, kann ich nicht sagen, zwischen mir und den beiden stand eine Anzeigetafel“, sagte Domogala. „Als ich einige Meter weitergelaufen bin, habe ich Lukas und Julian auf der Bahn liegen gesehen. Sportlich ist das natürlich extrem bitter, weil wir richtig gut unterwegs waren. Wichtig ist in erster Linie, dass es den beiden gut geht.“ Teamarzt Andrew Lichtenthal informierte später darüber, dass muskuläre Probleme im Oberschenkel Ursache von Jakubczyks Sturz waren. Der Berliner humpelte von der Bahn, winkte ins Publikum, er kam mit einer Platzwunde am Kopf davon, Reus verletzte sich an der Schulter. Beide konnten am Abend aber ins Mannschaftshotel zurückkehren.

„Wir hätten das Olympiastadion zum Abschluss der EM gerne noch einmal zum Kochen gebracht“, erklärte Domogala, der tatenlos mitansehen musste, wie sich die favorisierten Briten den Titel holten und damit im Medaillenspiegel noch an Deutschland und Polen vorbeizogen und sich den ersten Platz sicherten. „Ich wollte zeigen, was ich draufhabe - und das habe ich auch.“