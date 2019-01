Doppel-Start in Ruhpolding als Lösung

Ruhpolding.Bei strahlendem Sonnenschein räumte Laura Dahlmeier am Schießstand alle fünf Scheiben ab, ehe sie mit ihrer verspiegelten Sonnenbrille entspannt an den noch leeren Tribünen der Chiemgau Arena vorbeilief. Nach ihrer Grippe-Pause in Oberhof bereitete sich die Doppel-Olympiasiegerin bei diesmal perfekten Bedingungen mit dem deutschen Biathlon-Team konzentriert und motiviert auf ihre Rennen in Ruhpolding vor – doch erst am späten Mittwochabend war klar, dass die Wettkämpfe heute überhaupt beginnen können.

Dann werden die Tribünen in der WM-Arena 2012 gut gefüllt sein. Nach einem langen Hin und Her kam am späten Mittwochabend die Startfreigabe für den zweiten Heim-Weltcup mit dem Sprint der Männer (11.00 Uhr/ARD und Eurosport 2) und der Damen (14.30 Uhr). Zuvor hatten sich Organisatoren und Landratsamt gegenseitig die Verantwortung für die Ausrichtung zugeschoben.

Nachdem wegen des für den Landkreis Traunstein weiter bestehenden Katastrophenfalls das ursprünglich für Mittwoch geplante Männer-Rennen am Dienstag um einen Tag verschoben wurde, vermeldete der Biathlon-Weltverband IBU, dass der Landkreis am Mittwochmorgen grünes Licht für den Doppel-Start gegeben habe.

Tagelang Schnee geschippt

Am Mittag folgte aber das Dementi. „Unser Sicherheitskonzept steht. Aber es muss noch final vom Landratsamt bestätigt werden“, sagte Ruhpoldings Bürgermeister Claus Pichler. Nur das Landratsamt könne entscheiden, ob der Weltcup stattfindet oder nicht. Sportlich sei alles hergerichtet. Tagelang hatten viele Freiwillige rund 10 000 Kubikmeter Schnee von der Tribüne geschippt und die Arena wettkampffähig gemacht. Doch am Mittwoch kam eine Gefährdung durch mögliche Lawinenabgänge hinzu.

Sportlich geht Dahlmeier entspannt in ihr Mini-Comeback. „Wo ich ganz genau stehe, kann ich nicht sagen. Morgen ist der erste scharfe Test, und dann werden wir mal schauen, wie es läuft“, sagte die siebenmalige Weltmeisterin. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.01.2019