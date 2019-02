Dorsch überrascht

Bansko/Crans-Montana.Alexander Schmid und Patrizia Dorsch haben sich mit beachtlichen Erfolgen als Zukunftshoffnungen des deutschen Alpin-Teams bewiesen. Der 24 Jahre alte Schmid bestätigte neun Tage nach seinem achten Platz bei der Ski-WM in Are seine gute Form und fuhr beim Riesenslalom im bulgarischen Bansko auf Rang elf. Noch weiter vorn landete Dorsch: Die 25-Jährige erreichte in der Kombination in Crans-Montana mit Platz fünf die beste Weltcup-Platzierung ihrer Karriere. Die deutschen Topfahrer Felix Neureuther, Josef Ferstl und Viktoria Rebensburg kamen am Wochenende nicht zum Einsatz.

Dorsch lag nach der Abfahrt auf Rang 21 und fuhr dank der drittbesten Slalom-Zeit noch weit nach vorn. „Ich bin selbst überrascht. Aber ich hatte schon im Training viel Spaß beim Slalomfahren und heute ein super Gefühl“, sagte sie. Siegerin wurde Federica Brignone aus Italien.

Zuvor musste sich der Österreicher Marcel Hirscher in Bulgarien mit einem knappen Rückstand und Platz zwei hinter Weltmeister Henrik Kristoffersen aus Norwegen begnügen. Gleichwohl sicherte sich der 29-Jährige vorzeitig und zum insgesamt sechsten Mal die kleine Kristallkugel im Riesenslalom. dpa

