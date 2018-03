Anzeige

Dortmund.Beim obligatorischen Gang vor die Südtribüne bekamen die enttäuschenden Dortmunder Profis von ihren treusten Anhängern Pfiffe und Beschimpfungen. Nach einer extrem schwachen Leistung droht der Borussia das Aus im Achtelfinale der Europa League. Beim 1:2 (0:0) gegen Österreichs Serienmeister FC Salzburg präsentierte sich der Tabellendritte der Fußball-Bundesliga in erschreckender Form.

Valon Berisha (49./Foulelfmeter/56. Minute) erzielte beide Tore für die Gäste. André Schürrle (62.) sorgte mit seinem Treffer vor 53 700 Zuschauern noch für ein bisschen Hoffnung. In Salzburg muss Dortmund aber mindestens zwei Tore schießen, um noch eine Chance auf das Viertelfinale zu haben.

„Was wir in Leipzig gut gemacht haben, hat in der ersten Halbzeit komplett gefehlt. In der zweiten Halbzeit haben wir zugelassen, dass der Gegner mutiger wurde. Dann haben wir verdient verloren“, sagte BVB-Kapitän Marcel Schmelzer bei Sky.