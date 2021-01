DOSB befragt Athleten zum Impfen

Die Olympischen Ringe vor dem Nationalstadion in Tokio. © dpa

Lausanne/Berlin.Thomas Bach ist niemand, der sich ständig in die Öffentlichkeit drängt. Insofern ist es interessant, dass der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) am Montag eine weitere Gelegenheit nutzte, sein Mantra zu verbreiten, es gebe „keinen Plan B“. Der Jurist aus Tauberbischofsheim will damit klar machen, dass man die auf 2021 verlegten Sommerspiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) auf jeden Fall durchziehen wolle. Dabei setzt das IOC (wie berichtet) verstärkt auf Impfungen.

Der Deutsche Olympische Sportbund fragt mit Blick auf die Tokio-Spiele die Einstellung der Athletinnen und Athleten zur Corona-Impfung ab. Eine Umfrage sei am vergangenen Freitag verschickt worden, sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann (60) der „Bild am Sonntag“. Eine Impfpflicht werde es nicht geben. Eine solche hat bislang auch das Internationale Olympische Komitee ausgeschlossen. „Aber das IOC hofft sehr, dass die überwiegende Mehrzahl der Athleten und Betreuer geimpft anreisen werden“, sagte Hörmann. „Das IOC hat sogar in Aussicht gestellt, sich an den Kosten für Impfungen zu beteiligen.“

Sportler aus Entwicklungsländern könnten im Rahmen des Covax-Projekts geimpft werden. Darüber berate das IOC derzeit mit der WHO, berichtete der „Telegraph“. Die WHO will im Februar im Zuge dieser Impf-Initiative mit der Verteilung von Impfstoffen auch an die ärmeren Länder der Welt beginnen. Schon im Vorjahr hatte das IOC angeboten, für Olympioniken die Kosten für die Impfungen zu übernehmen. Eine Bevorzugung von Sportlern bei der Impf-Reihenfolge schließt der Dachverband offiziell aber aus.

Der Sportmediziner Fritz Sörgel sieht in Impfungen allein aber nicht die Rettung für die bereits um ein Jahr verschobenen Sommerspiele. „Wir wissen nicht, ob der Impfstoff die Infektion eines anderen verhindert. Deswegen lässt sich auch da nicht alles vorhersagen“, sagte der 70-Jährige dem „Sportbuzzer“. Er erwartet bei den Impfungen ein „großes Durcheinander“. dpa/red

