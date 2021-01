DOSB fordert besseren Schutz

Medienkompetenz ist eine wichtige Aufgabe für Bildungseinrichtungen sowie Vereine und Verbände, auch im Sport Gerade vor dem Hintergrund des aktuellen Pandemie-Geschehens, der Schulschließungen im Zuge des Lockdowns und fehlender Bewegungsangebote in den Sportver-einen fordern der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) und die Deutsche Sportjugend eine deutliche Verbesserung des Kinder- und Jugendschutzes im Internet. „Als DOSB setzen wir uns dafür ein, dass Kinder und Jugendliche gesundaufwachsen können. Dazu gehört auch der Schutz von Kindern und Jugendlichen im Internet. Das gilt grundsätzlich, hat in der aktuellen Situation aber an Bedeutung gewonnen, in der Kinder und Jugendliche aus Mangel an Alternativen immer mehr Zeit im Internet verbringen“, sagte Veronika Rücker, die Vorstandsvorsitzende des DOSB. Über neun Stunden pro Tag sind Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren durchschnittlich im Internet unterwegs. „Wir fordern daher die dringend notwendige Anpassung des Jugendschutzgesetzes an die heutige Medienrealität. Wir müssen Kinder und Jugendliche im virtuellen Raum mehr schützen und Kontrolle und Regulierung auch im Bereich des so genannten e-Sport ausbauen. Insbesondere der Schutz vor Suchtgefahren steht bei uns im Mittelpunkt”, erklärte Michael Leyendecker, der Vorsitzende der Deutschen Sportjugend. „Kinder und Jugendliche zu befähigen, sich kompetent im Netz zu bewegen und die Angebote dort zu nutzen und mitzugestalten, ist eine wichtige Aufgabe für Bildungseinrichtungen sowie Vereine und Verbände, auch im Sport. Diese Aufgabe kann allerdings nur dann erfüllt werden, wenn es einen effektiven Jugendmedienschutz gibt, der die medialen Entwicklungen in der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen aufgreift. dosb

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.01.2021