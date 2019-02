DOSB schickt Team nach Minsk

Frankfurt.Vier Monate vor den Europaspielen hat der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) beschlossen, ein Team in die weißrussische Hauptstadt Minsk (21. bis 30. Juni) zu schicken. Ausschlaggebend war, dass im Rahmen der Veranstaltung in vielen Sportarten Qualifikationswettkämpfe für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio stattfinden oder sie der Saisonhöhepunkt 2019 sind.

Die Entsendung einer deutschen Mannschaft war wegen der Menschenrechtssituation in Weißrussland umstritten. Der Bundestag hatte im November 2018 Entsendungskosten in Höhe von 300 000 Euro zur Verfügung gestellt. Derzeit plant der DOSB mit rund 150 Athletinnen und Athleten sowie deren Betreuerinnen und Betreuern. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.02.2019