DOSB unterstützt Spendenaufruf

Die Stiftung Deutscher Sport des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) beteiligt sich mit 10 000 Euro an der Spendenaktion, die das Bahnrad-Team um den Cottbuser Maximilian Levy zugunsten der schwer verunglückten Kristina Vogel gestartet hat. Die Bahnrad-Olympiasiegerin war am vergangenen Dienstag gestürzt und hatte dabei schwere Verletzungen der Wirbelsäule erlitten.

„Wir alle im olympischen Team Deutschland stehen in diesen schweren Tagen und Wochen gemeinsam hinter Kristina Vogel und wünschen ihr viel Kraft, um die Folgen dieses schweren Unfalls zu bewältigen. Wir sind in Gedanken bei ihr und wollen mithelfen, dass sie die notwendigen Behandlungen und Rehabilitation in Anspruch nehmen kann“, sagt DOSB-Präsident Alfons Hörmann. dosb