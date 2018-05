Double ganz nah: Löwen wollen Titel-Jagd fortsetzen

Anzeige

Mannheim (dpa) - Beflügelt von der Aussicht auf das erste Double der Vereinsgeschichte und eine große Meister-Party wollen die Rhein-Neckar Löwen an diesem Sonntag auch die letzte schwere Hürde beim Verfolger Füchse Berlin nehmen.

Angesichts des machbaren Restprogramms gibt es nach dem souveränen 34:29-Sieg des deutschen Handball-Meisters am Donnerstagabend gegen den Tabellendritten SC Magdeburg kaum noch Zweifel am Titel-Hattrick, der anders als der erste Pokal-Triumph vor wenigen Tagen ausgiebig gefeiert werden soll.

Die Löwen streben daher mit aller Macht eine Entscheidung vor dem letzten Spieltag am 3. Juni an. «Am 4. Juni müssen alle zu ihren Nationalmannschaften. Da kämpfst du ein ganzes Jahr für so ein Ziel, und dann kannst du nur ein Bier trinken», sagte Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen. «Das müssen wir besser hinbekommen.»