Draisaitl Top-Scorer

Edmonton.Leon Draisaitl (Bild) zählt jetzt offiziell zu den erfolgreichsten deutschen Sportlern in den USA. Dirk Nowitzki wurde NBA-Champion, Sebastian Vollmer hat den Super Bowl gewonnen – einen Topscorer aus Deutschland gab es noch nie. „Natürlich ist das eine große Ehre für mich und auch etwas ganz Besonderes. Aber ohne meine Mitspieler wäre das natürlich nicht möglich gewesen“, sagte der frühere Jungadler.

Auch ohne Meistertitel ist er nun Topscorer in der stärksten Eishockey-Liga der Welt: Da ist einer so gut wie kaum jemand sonst. 110 Scorer-Punkte lieferte er für die Edmonton Oilers, nur in 15 von 71 Spielen gab es keine Torbeteiligung. „Vielleicht nicht von den Punkten her, aber rein spielerisch gesehen wird er noch besser. Er wird ein noch besserer Spieler werden, weil er eben noch so jung ist“, sagte Ex-Bundestrainer Marco Sturm über den 24-Jährigen.

DEB erhofft sich Schub

Der Gewinn der Art Ross Trophy bringt auch den Deutschen Eishockey Bund ins Schwärmen. „Dieses hohe NHL-Prädikat zu bekommen, ist für jeden Spieler eines der größten Ziele, die man erreichen kann“, wird Präsident Franz Reindl am Mittwoch zitiert. „Die Auszeichnung ist ein weiterer beeindruckender Schritt in seiner Entwicklung und zeigt, dass er wieder ein Jahr stärker geworden ist“, lobte Bundestrainer Toni Söderholm. Das deutsche Eishockey soll profitieren. Ein „Meilenstein mit großer Außenwirkung“, nannte es Sportdirektor Stefan Schaidnagel. dpa (Bild: dpa)

