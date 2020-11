Drei Coronafälle im Team Austria

Innsbruck.Die österreichischen Skispringer Gregor Schlierenzauer und Philipp Aschenwald sowie Cheftrainer Andreas Widhölzl sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Sportler und der Coach befinden sich in Isolation, wie der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Mittwoch bekanntgab. Weltcup-Rekordsieger Schlierenzauer und Widhölzl hätten leichte Symptome.

Auch die anderen Sportler, die beim Saisonauftakt am vergangenen Wochenende in Wisla dabei waren, haben sich in Quarantäne begeben. Sie alle werden bei der zweiten Weltcup-Station an diesem Wochenende im finnischen Ruka nicht dabei sein. Dort werden die Österreicher, die in Polen den Teamwettbewerb vor Deutschland gewonnen und durch Daniel Huber Platz drei im Einzel erreicht hatten, mit einer B-Mannschaft an den Start gehen. dpa

