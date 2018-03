Drei Mal dreistellig

Anzeige

Michael Cuffee drehte mit drei „Dreiern“ gleich auf und die Lautstärke erhöhte sich rasch: 13:2. Paderborn blieb den Merlins auf den Fersen (27:21).

Auch anfangs des zweiten Abschnitts waren die Gäste „noch dabei“, konnten dann aber das unnachahmlich hohe Tempo der Merlins nicht mehr mitgehen. Kapitän Griffin stellte zweieinhalb Minuten vor der Pause auf 20 Zähler Vorsprung, die 50-Punkte-Marke hatten „die Zauberer“ schon wieder geknackt (52:32). „Die Lawine“ rollte bis zum 64:38-Halbzeitstand weiter über die Gäste hinweg.

Zeit für Tests

Spätestens mit dem krachenden Dunk von Sherman Gay war dann auch alles „geritzt“ für Crailsheim: 71:45. Das dritte Viertel gehörte aber klar den Defensivbemühungen: Nur elf Paderborner Punkte gestatteten „die Zauberer“, stellten auf 80:49 vor dem Schlussabschnitt. Merlins-Trainer Tuomas Iisalo hatte längst begonnen, einige Dinge zu testen, stellte unter anderem Pat Flomo und Philipp Neumann gleichzeitig aufs Parkett. „Das ergab sich auch aus den Foulproblemen, die wir hatten. Aber so kam es uns gelegen, diese Formationen, die wir bisher nur im Training gesehen hatten, auch mal im Spiel zu testen“, sagte Merlins-Trainer Tuomas Iisalo. Martin Bogdanov war es vorbehalten, die 100 vollzumachen (100:68).

Zum dritten Mal in Folge und zum neunten Mal in dieser Saison erzielten die Zauberer eine dreistellige Punktausbeute. Der 102:77-Erfolg schickte die ganze Merlins-Familie gut gelaunt auf die „Road to Playoffs“, die bereits am kommenden Samstag (19.30 Uhr) gegen Nürnberg ihre Fortsetzung findet.

Chase Griffin (Kapitän Crailsheim) sagte: „Wir haben als Team funktioniert. Es ist wichtig, auch in diesen Spielen fokussiert zu bleiben, um die gute Form mit in die Playoffs zu nehmen. Wenn wir den Ball weiter so gut verteilen und uns so wenige Ballverluste leisten, sind wir bereit für die Playoffs.“ Ingo Enskat, sportlicher Leiter der Merlins, sagte: „Die Jungs haben als Mannschaft geschlossen agiert, alle haben gescort. Das macht dem Team Spaß, und das macht den Fans Spaß.“ mw

