Dresdner SC bärenstark

Anzeige

Mannheim.Etwas mehr Spannung hätten die Zuschauer schon verdient gehabt, doch auch das Pokalfinale der Frauen war eine einseitige Angelegenheit. Der Dresdner SC besiegte den VC Wiesbaden in drei Sätzen mit 25: 21, 25:22 und 25:18 und feierte in der Mannheimer Arena den fünften Pokalsieg seiner Clubhistorie.

Schon vor dem ersten Matchball bei 24:17 legte Dresdens Coach Alexander Waibl seine Taktik-Unterlagen ab, um die Hände zum Jubeln frei zu haben. Wiesbaden wehrte den finalen Punkt noch ab, doch als die Tschechin Eva Hodanova für die Sachsen ihren Angriff zum 25:18 verwandelt hatte, durfte Waibl endlich die Arme hochreißen und seinen siebten Titel als Trainer des DSC feiern.

Waibl wusste, dass es schwer wird: „Wiesbadens Stärke ist die Defensive, da arbeiten sie sehr kompakt. Deshalb brauchen wir ein druckvolles Angriffsspiel und viel Geduld.” Die hatte sein Team und es hatte vor allem eine überragende Piia Korhonen im Außenangriff. Die Finnin war mit 19 Punkten die stärkste Akteurin des Pokalfinals und nie zu stoppen. Wiesbaden zeigte mit seinen vielen jungen Spielerinnen zu viel Respekt vor dem Favoriten, was auch VCW-Coach Dirk Groß ärgerte: „Das war heute alles eine Nummer zu hoch”, sagte er enttäuscht: „Das war nicht unsere beste Leistung.” Sein Trainerkollege fand Verständnis für Wiesbadens Auftritt: „Die Wiesbadener haben wahnsinnig gekämpft, haben aber nicht das aufs Parkett bringen können, was in ihnen steckt.” Dresdens Zuspielerin Mareen Apitz nahm die Kontrahentinnen ebenfalls ein wenig in Schutz: „Sie haben zwar in jedem Satz bis zum Schluss gekämpft, aber am Ende hat die Erfahrung gefehlt.”