Dreßen feiert Rang drei ausgelassen

Thomas Dreßen wurde im italienischen Gröden Dritter. © dpa

Gröden.Als Thomas Dreßen nach seinem überraschenden dritten Platz im Super-G endlich neben Sieger Vincent Kriechmayr (Österreich) und den Norweger Kjetil Jansrud auf das Podest klettern durfte, waren kaum noch Zuschauer im Stadion von Gröden. Dreßen strahlte trotzdem und spritzte mit Sekt, schließlich hatte er lange auf den Jubel in Südtirol warten müssen. Mehr als zwei Stunden war das Rennen wegen Nebels unterbrochen, stellte alle Beteiligten auf eine Geduldsprobe.

Für den Kopf war der Erfolg einen Tag vor der Abfahrt am Samstag (11.45 Uhr/ZDF und Eurosport) von großer Bedeutung. „Für’s Selbstvertrauen ist es auf alle Fälle nicht schlecht, dass ich da vorne dabei bin“, bestätigte Dreßen. Denn obwohl er vor drei Wochen bei seinem Comeback-Rennen sensationell die Abfahrt von Lake Louise gewonnen hatte, ist der 26-Jährige nicht frei von Sorgen und Schmerzen.

In Südtirol schwoll sein Knie in den Tagen vor dem Super-G an, ohne ersichtlichen Grund. Auch am Freitag war das Gelenk nicht in Bestform. „Ich habe mir einfach gedacht: Scheiß drauf, heute ist Rennen“, berichtete Dreßen in seiner bekannt direkten Art und Weise. Die Ärzte hatten ihn darauf vorbereitet, dass Probleme auftauchen könnten.

Rückkehr von Erfolg gekrönt

Nach dem Sturz vor etwas mehr als einem Jahr waren neben dem gerissenen vorderen Kreuzband im rechten Knie auch der Innenmeniskus, Außenmeniskus, das Innenband und der Knorpel lädiert. Nach dem Sieg in Lake Louise – mit drei Siegen in dieser Disziplin wurde er zum besten deutschen Abfahrer der Weltcup-Geschichte – ist der Podestplatz in Gröden schon der zweite in einem Winter, der eigentlich in die Rubrik Comeback-Saison fällt. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.12.2019