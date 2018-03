DSV-Auswahl Dritte im Team-Event

Anzeige

Are.Die deutschen Skirennfahrer haben beim Weltcup-Finale im Team-Event den dritten Platz belegt. Drei Wochen nach dem Viertelfinal-Aus bei den Olympischen Winterspielen besiegten Marina Wallner, Lena Dürr, Alexander Schmid und Linus Straßer in Are das Team aus Österreich im kleinen Finale. Der Sieg ging an Schweden, Rang zwei belegte Frankreich.

Beim 2:2 nach 0:2-Rückstand entschied die insgesamt bessere Zeit zugunsten der DSV-Auswahl, die bei der Siegerehrung von IOC-Präsident Thomas Bach Glückwünsche und Blumen bekam. „Es war uns wichtig, dass wir im Team-Event einen guten Abschluss haben“, sagte Dürr. „Der dritte Platz ist super, auch für das, was bei Olympia war. Das ist eine gute Generalprobe für nächstes Jahr.“

Im WM-Ort von 2019 verloren Wallner und Schmid ihre Wettkämpfe gegen Österreich, ehe Dürr und Straßer doch noch für den Podestplatz sorgten. „Ich glaube, dass wir das ganz gut gemacht haben“, sagte Straßer. „Platz drei ist richtig cool“, sagte Schmid. dpa