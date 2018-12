DSV ohne Präsidentin

Bonn.Gabi Dörries ist überraschend als Präsidentin des Deutschen Schwimm-Verbandes zurückgetreten. Sie zog damit die Konsequenzen aus dem Verlauf des Verbandstages am Samstag in Bonn. „Durch die heutigen Beschlüsse sehe ich keine Basis für eine weitere Arbeit in der Position der Präsidentin“, sagte Dörries. Auch Vizepräsidentin Andrea Thielenhaus trat zurück.

Die von ihnen angeschobene Erhöhung der Mitgliederbeiträge als wesentlicher Bestandteil ihrer Reform konnte bei der Versammlung nicht durchgesetzt werden. Ein Antrag über eine Verschiebung der Abstimmung darüber fand eine Mehrheit. Die norddeutsche Software-Unternehmerin Dörries hatte vor zwei Jahren die Nachfolge von Christa Thiel angetreten. Ein Nachfolger von Dörries soll beim Verbandstag im kommenden Jahr gewählt werden. Bis dahin werden die Geschäfte des Verbandes von einem vierköpfigen Präsidium geleitet.

Heftige Kritik kam von der ehemaligen Aktivensprecherin Dorothea Brandt. Die Stimmberechtigten des Verbandstages hätten den Auftrag nicht erfüllt und eine Vision zerstört, schrieb Brandt in einem Beitrag in einem sozialen Netzwerk. „Ihr habt heute den Grundstein für das Ende des Leistungssports im DSV gelegt. Ihr habt heute langfristig die olympischen Träume vieler Aktiver zerstört oder ihnen zumindest auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen 2020 einen weiteren Fels in den Weg gelegt.“ Brandt sieht „die Vorbereitungen der Nationalmannschaften auf die Olympischen Spiele akut gefährdet“. dpa

