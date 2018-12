DTB-Auftaktsieg beim Hopman Cup

Perth.Den beiden deutschen Tennis-Aushängeschildern Angelique Kerber und Alexander Zverev ist der Auftakt in die neue Saison gelungen. Beim Hopman Cup setzten sich die Vorjahresfinalisten in Perth mit 3:0 gegen Spanien durch. Wimbledonsiegerin Angelique Kerber gewann 6:2, 3:6, 6:3 gegen Garbiñe Muguruza. ATP-Finalist-Gewinner Zverev sicherte dann mit einem umkämpften 6:4, 4:6, 7:6 (7:0) gegen David Ferrer vorzeitig den Erfolg. Das abschließende Mixed entschieden Kerber/Zverev mit 4:2, 4:3 (5:3) für sich.

Nächster Vorrundengegner bei der inoffiziellen Mixed-WM, bei der sich auch Tennisstars wie Roger Federer und Serena Williams einem Formcheck unterziehen, ist am Mittwoch Frankreich. Zum Abschluss der Gruppenphase steht am Freitag das Duell mit Australien an.

Kerber glückte mit dem Dreisatzsieg gegen Muguruza auch der erste Auftritt seit dem Beginn der Zusammenarbeit mit ihrem neuen Trainer Rainer Schüttler. „Es ist immer schwer, gegen einen anderen Grand-Slam-Champion zu spielen“, sagte Kerber. „Darum bin ich sehr glücklich, wie ich gespielt habe.“ dpa

