DTM-Finale ohne Fans

Hockenheim.Die Verantwortlichen hatten alles probiert und bis zum Schluss gehofft. Doch nun steht fest, das Finale im Deutschen Tourenwagen Masters (6. bis 8. November) auf dem Hockenheimring findet vor leeren Rängen statt. „Die DTM-Dachorganisation ITR und die Hockenheim-Ring GmbH haben in Anbetracht der aktuellen Entwicklung der Covid-19-Pandemie gemeinsam entschieden, auf einen Kartenverkauf zum neunten und letzten Saisonlauf zu verzichten“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ursprünglich hätte diese Saison, in der letztmals Audi als Werksteam an den Start geht, bereits am 2. bis 4. Oktober mit den beiden Läufen auf der badischen Traditionsstrecke beendet sein sollen. Wegen der Corona-Pandemie wurden jedoch Rennen nach hinten verschoben oder ganz gestrichen. Titelverteidiger René Rast führt die Gesamtwertung an, vor seinen Audi-Kollegen Nico Müler und Robin Frijns. jako

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.10.2020