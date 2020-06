DTM-Finale steigt in Hockenheim

Stuttgart.Das Deutsche Tourenwagen-Masters (DTM) startet im Juli auf dem Norisring in die neue Saison. Der Stadtkurs in Nürnberg bildet vom 10. bis zum 12. Juli den Auftakt, der 20. und letzte Lauf wird am 8. November traditionell auf dem Hockenheimring ausgetragen, wie der DTM-Veranstalter ITR mitteilte. Für DTM-Boss Gerhard Berger war die Erstellung des Kalenders demnach das „Ergebnis harter Arbeit unter allen Beteiligten unter ganz besonderen Herausforderungen“. Mit Audi und BMW werden nach dem Ausstieg von Aston Martin nur zwei Hersteller vertreten sein, Audi wird sich nach der Saison zurückziehen.

Um die aufgrund der Coronavirus-Pandemie verkürzte Zeit für die neue Saison zu nutzen, finden auf dem Lausitzring, dem Nürburgring sowie im belgischen Zolder Doppelveranstaltungen an aufeinanderfolgenden Wochenenden statt. Zudem gibt es noch jeweils zwei Rennen im niederländischen Assen und in Spa-Franchorchamps/Belgien. Die strengen Hygienemaßnahmen lassen dabei keine Zuschauer zu. dpa

