DTM-Pilot Rast gelingt Historisches

Nürburg.Sein historisch perfektes DTM-Wochenende beendete Titelverteidiger René Rast mit einem Jubelschrei. „Ich bin einfach nur megahappy“, sagte der Audi-Pilot aus Minden in den Glücksmomenten gestern nach seinem Sieg auf dem Nürburgring Als erstem Fahrer in der Geschichte des Deutschen Tourenwagen Masters war es Rast damit gelungen, in beiden Rennen eines Wochenendes von der Pole Position auf Platz eins zu fahren und sich die Maximal-Punktzahl von 56 Zählern zu sichern. „Ich kann nicht in Worte fassen, was an diesem Wochenende passiert ist. Das ist gigantisch“, sagte Rast.

Damit schob sich der 31-Jährige auf den dritten Platz in der Gesamtwertung. Spitzenreiter Gary Paffett ist vor den verbleibenden vier Rennen in Spielberg und auf dem Hockenheimring allerdings noch 57 Punkte weg. dpa

