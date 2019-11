Duell auf Augenhöhe wird erwartet

Wer hätte das gedacht. Zur Saison 2018/19 sind die Hakro Merlins Crailsheim und Rasta Vechta gemeinsam in die BBL aufgestiegen – knapp anderthalb Jahre später stehen beide Teams aktuell auf Playoff-Plätzen. Während die starken Leistungen der Vechtaer nach der überragenden vergangenen Saison jetzt nur teilweise überraschen, ist es vor allem der gute Saisonstart der Crailsheimer der bundesweit für Erstaunen sorgte. Nach zuletzt zwei Niederlagen ist bei den Zauberern zwar wieder die Realität eingekehrt, doch die positive Stimmung bleibt bestehen. Ungeachtet davon soll am Samstag um 20.30 Uhr im Heimspiel in der Arena Hohenlohe in Ilshofen der sechste Saisonsieg gelingen.

Vor etwas mehr als einem Jahr standen sich die beiden Mannschaften erstmals in der BBL gegenüber. Zusammen waren Crailsheim und Vechta aufgestiegen und als Abstiegskandidaten in die vergangene Saison gegangen. So war es auch nicht verwunderlich, dass das Aufeinandertreffen am sechsten Spieltag der Vorsaison als Schlüsselspiel für den Klassenerhalt angesehen wurde. In einer Partie, die damals auf keinem hohen Niveau stand, feierte Rasta 70:68-Sieg per Buzzer-Beater. Das Spiel war letztendlich richtungsweisender als viele dachten, denn die Niedersachsen verabschiedete sich nach dem Spiel schnell aus dem Tabellenkeller und zog am Ende der Saison in die Playoffs, während die Zauberer bis zum letzten Spieltag zittern mussten.

Unterschiedliche Vorzeichen

387 Tage später treffen die beiden Mannschaften nun wieder in der Arena Hohenlohe aufeinander, doch die Vorzeichen könnten im Vergleich zur Vorsaison kaum unterschiedlicher sein. Sowohl die Hakro Merlins als auch Rasta Vechta stehen bereits bei fünf Siegen und haben damit etwas Abstand zum Tabellenkeller. Nach einem furiosen Saisonstart mit fünf Siegen in Folge mussten die Zauberer zuletzt zwei Niederlagen, gegen Oldenburg und Ludwigsburg, wegstecken.

Das Momentum scheint aktuell bei Vechta zu liegen. Die Norddeutschen starteten mit drei Niederlagen in die Saison, gewannen dafür ihre letzten fünf Ligaspiele und schlugen unter der Woche den Champions- League-Sieger von 2018, AEK Athen. Noch aufsehenerregender war allerdings die Aufholjagd am vergangenen Samstag. Innerhalb von neun Minuten holten die Vechtaer eine 27-Punkte Rückstand auf und entschieden das Spiel gegen Braunschweig für sich.

Die Statistikdaten sprechen allerdings aktuell für die Hohenloher Franken. Bessere Field Goal- und Dreierquoten, mehr Rebounds und Assists legen die Crailsheimer bisher auf. Nur die Freiwürfe sitzen bei Rasta Vechta öfter.

Trotz aufsteigender Form verpflichteten die Niedersachsen dieser Woche einen Neuzugang nach. Der 22-jährige Jordan Davis kommt aus Spanien. Bei den Merlins ist derweil Jeremy Morgan weiterhin fraglich. Der Neuzugang aus Finnland fehlte bereits im letzten Spiel gegen die Riesen aus Ludwigsburg. vb

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.11.2019