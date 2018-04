Duell um die Pole: WM-Führender Vettel greift Hamilton an

Anzeige

Der Heppenheimer Vettel hatte nach den beiden Sessions noch Potenzial für Verbesserungen an seinem Ferrari gesehen. «Ich bin noch nicht ganz da, wo ich sein will», sagte er.

Mercedes hatte in den vergangenen Jahren in Shanghai dominiert wie kaum auf einem anderen Kurs. In den letzten sechs Rennen im Reich der Mitte stand jeweils ein Silberpfeil auf der Pole. Hamilton siegte in den vergangenen vier Jahren drei Mal, nur 2016 hatte der mittlerweile zurückgetretene Nico Rosberg im Mercedes triumphiert.

Dass Ferrari in China auf Augenhöhe agiert, bestätigt Mercedes nur in der Einschätzung, dass die Scuderia derzeit mindestens ebenbürtig ist. Zudem tritt Vettel mit dem Selbstvertrauen von zwei Siegen in zwei Rennen in Australien und Bahrain an. Mit 50 Punkten führt der 30 Jahre alte Vierfach-Champion vor dem Rennen am Sonntag (08.10 Uhr MESZ/RTL) die WM-Wertung an. Hamilton ist nach dem für seine Verhältnisse mäßigen Start mit den Plätzen zwei und drei erst einmal 17 Punkte zurück. In Shanghai muss er kontern, damit der Abstand nicht zu groß wird.