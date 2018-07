Duo schont Pferde

Anzeige

Aachen.Gleich zwei deutsche Springreiter haben beim ersten Höhepunkt des CHIO in Aachen freiwillig auf den möglichen Sieg verzichtet – und damit beim Publikum für Verwunderung gesorgt. Philipp Weishaupt und Laura Klaphake traten nach fehlerfreien Runden nicht beim Stechen des Preises von Europa an. „Für die Zuschauer ist das natürlich unglücklich“, kommentierte Bundestrainer Otto Becker: „Aber wir müssen die ganze Woche sehen.“. Als einziger deutscher Starter ritt Marcus Ehning in der entscheidenden Runde und kam auf Platz drei. Den Sieg sicherte sich der Schwede Henrik von Eckermann auf Castello vor dem US-Amerikaner McLain Ward mit Azur.

„Wir haben das zusammen mit dem Bundestrainer entschieden“, sagte die 24-jährige Klaphake zu ihrem Verzicht. „Ich wäre liebend gerne geritten.“ Doch die Stute mit dem ungewöhnlichen Namen Catch me if you can soll mit der Reiterin aus dem niedersächsischen Steinfeld am heutigen Donnerstag zwei Runden beim Nationenpreis absolvieren. „Das würde zu viel“, sagte der Bundestrainer.

Weishaupt verzichtete mit Convall, „weil er sich voll auf den Großen Preis am Sonntag konzentriert“, wie Becker erklärte. Dann gibt es nicht nur ein Preisgeld von einer Million Euro, sondern für Weishaupt als Sieger des Großen Preises von Spruce Meadows die Chance auf einen Bonus von 250 000 Euro. dpa