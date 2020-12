Durchbruch mit langem Anlauf

Stuttgart.Borna Sosa gehörte zuletzt regelmäßig zu den besten Spielern beim VfB Stuttgart. Der Kroate ist zurzeit die Nummer eins für die Zwitterposition auf der linken Außenbahn, auf der es darum geht, defensive Stabilität mit offensiver Dynamik zu verbinden. Auch beim 2:1-Sieg des Fußball-Bundesligisten in Bremen hat Sosa überzeugt, vor allem mit seinen Qualitäten im Spiel nach vorne.

Trainer Pellegrino Matarazzo schaut mit Wohlgefallen auf den 22-Jährigen, der bereis 2018 nach Stuttgart wechselte – aber lange Zeit kein Faktor war. Im Gegensatz zu jetzt. „Ich bin sehr zufrieden mit dem, was er aktuell zeigt“, sagt der Coach und attestiert Sosa deutliche Lernfortschritte. „Borna ist ein Spieler, der ganz klar wissen muss, was seine Aufgabe ist. Er hat ein bisschen mehr Zeit gebraucht als vielleicht andere Spieler, um sich an die Position zu gewöhnen beziehungsweise mit dem Dreierketten-System die Automatismen zu verstehen. Jetzt, wo das drin ist, kann er befreit agieren.“ Sosa müsse nun deutlich „weniger verkopft sein“, er könne „mehr mit dem Herz und dem Bauch Fußball spielen“.

Der Kroate gibt seine taktischen Anpassungsschwierigkeiten offen zu. „Ich habe in meiner Karriere überwiegend im 4-3-3 gespielt und musste mich auf die Dreier- oder Fünferkette zunächst ein bisschen umstellen.“ Grundsätzlich hat er keine Einwände gegen Matarazzos bevorzugte Formation. Das System komme „uns allen als Mannschaft sehr entgegen“.

Sosa blickt optimistisch in die Zukunft. „Ich glaube, dass ich meine Stärken jetzt noch besser ausspielen kann als vergangene Saison in der 2. Liga. Wichtig ist, dass ich keine Verletzungen habe, um weiter an mir arbeiten zu können.“

Der Trainer hat mit Sosa an der Verbesserung der Defizite gefeilt. Es gehe da „um Videofeedback“, erzählte Matarazzo dieser Tage. „Szenen abspielen, in die Tiefe gehen. Warum? Weshalb?“ Der Kroate weiß jetzt, was das Optimalverhalten auf seiner Position ist. „Es ist kein Hexenwerk“, urteilte Matarazzo über seine individuellen Hilfestellungen und fügte hinzu: „Ich glaube, dass es wichtig ist, dass der Trainer Raum schafft für den Spieler, dass er sich entfalten kann. Aber den Weg geht der Spieler selbst.“ Offensive Impulse zu setzen, das ist Sosas Stärke. „Defensiv sieht man auch, dass er Schritte macht“, sagte Matarazzo.

Erst vor kurzem hat Sosa seinen Vertrag bis 2025 verlängert. Auch darin sieht der Trainer ein Element für die anhaltend guten Leistungen des jungen Kroaten. Die Verlängerung sei ein Zeichen, „dass er sich wohlfühlt und sich identifizieren kann mit unserem Weg“.

Der Weg des Aufsteigers soll in dieser Saison zum Klassenerhalt führen. Bislang stehen 14 Punkte auf dem Konto. Am Samstag (15.30 Uhr) gibt es den Härtetest bei Borussia Dortmund. Und gerade auch dort wird es wieder auf Sosa ankommen.

