Der 24. ebm-papst Marathon findet am 7. und 8. Septemberin Niedernhall statt. Anmeldungen sind online unter www.ebmpapst-marathon.de möglich. Nachmeldungen vor Ort sind bis jeweils eine Stunde vor Start der jeweiligen Disziplin möglich.Gestartet wird am Samstag, 8. September, um 15 Uhr mit dem Nordic Walking über 7,5 und 12,5 Kilometer. Am Sonntag, 8. September, fällt um 8.30 Uhr der Startschuss für Marathon und Duo-Marathon. Weiter geht es ab 9.05 Uhr mit dem Zehn-Kilometer-Lauf und ab 9.25 Uhr mit dem Halbmarathon. Zwischen 12.30 Uhr und 13.15 Uhr beginnen die Kinder-Disziplinen. Den Abschluss machen die Handbiker ab 14 Uhr und Inliner ab 14.45 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.08.2019