Ehrgeizige Schwanitz

Anzeige

Nürnberg.Für die meisten Spitzenleichtathleten sind die 118. deutschen Meisterschaften in Nürnberg nur noch letzter Härtetest und Generalprobe für die Heim-EM in Berlin. Schließlich sind schon 80 Athleten für die europäischen Titelkämpfe nominiert. Weitere 30 bis 40 Asse und Talente sollen dazu kommen, um das größte EM-Aufgebot seit 2000 an den Start zu schicken.

Ausgerechnet einer der größten deutschen Leichtathleten muss am Ende seiner Karriere um die letzte WM-Teilnahme zittern: Robert Harting. Der 33 Jahre alte Diskus-Olympiasieger aus Berlin muss wohl schon den elften Meistertitel holen, um bei der EM ein letztes Mal in den Ring steigen zu können.

Hauptdarsteller des auf den Nürnberger Hauptmarkt ausgetragenen Titelkampfes im Kugelstoßen sind am heutigen Freitagabend Christina Schwanitz und David Storl. Nach einer Babypause ist die 32-Jährige vom LV 90 Erzgebirge schnell in die Weltspitze zurückgekehrt und kratzte mit 19,78 Meter wieder an der 20-Meter-Marke. „Das Treppchen ist mein Ziel, am schönsten wäre es ganz oben“, sagte Zwillingsmutter Schwanitz. Auch der 27 Jahre alte Leipziger hat nach einer Formkrise 2017 mit zuletzt 21,62 Meter bewiesen, dass große Weiten und damit die EM-Titelverteidigung möglich sind. dpa