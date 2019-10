Ein Blick lohnt sich

In Fernost findet derzeit das drittgrößte Sport-Ereignis der Welt statt – und in Deutschland wird das kaum wahrgenommen. Das hat natürlich vor allem damit zu tun, dass die deutsche Auswahl nach dem vergeblichen WM-Anlauf mit den Heidelberger Wild-Millionen im Rücken gescheitert ist und sich das hiesige Niveau wieder stark Richtung Amateur-Status bewegt. Aber dennoch lohnt spätestens in der nun entscheidenden Phase – zumindest über die TV-Bildschirme – ein Blick nach Japan.

Schließlich wird dort Sport auf einem enormen athletischen Niveau geboten, der wie kein anderer Teamgeist, Kraft, Schnelligkeit und mentale Stärke vereint. Viel bemerkenswerter ist allerdings, dass sich in diesem Spiel für Rowdies, das laut eines Bonmots von Gentlemen gespielt wird, Werte erhalten haben, die sich in anderen professionalisierten Sportarten kaum noch finden. Auch im Rugby geht es natürlich schon lange um sehr viel Geld. Und ob es bei der sichtbaren Verlagerung der Schwerpunkte auf die Physis immer mit den rechten Dingen zugeht, ist ebenfalls fraglich. Doch Wehleidigkeit und Schauspielerei, Schwalben und Täuschungsversuche sind beim Rugby ebenso tabu, wie die Entscheidungen des Schiedsrichters infrage zu stellen. Dazu kommt trotz aller Härte der unbedingte Respekt vor dem Gegner – auf dem Platz und auf den Rängen. Vor allem der Fußball mit seinen Auswüchsen könnte sich hier eine ganz dicke Scheibe davon abschneiden.

