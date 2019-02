Ein brillanter Redner und kluger Vermittler

BSB-Ehrenpräsident Heinz Janalik wird heute 75 Jahre alt. Der langjährige BSB-Präsident wohnt zusammen mit Ehefrau Christa in Mosbach und verfolgt aufmerksam, was sich im Sport in Nordbaden und darüber hinaus alles so tut. Janalik gehört zu den herausragenden Führungspersönlichkeiten des Sports in Baden-Württemberg.

Auch im DOSB wird seine Stimme bis heute gern gehört, und seine

...