Ein echter Top-Export

Bühl.Mehr als 9000 Kilometer fern seiner japanischen Heimat erwartete Masahiro Yanagida ein Kulturschock, als der Volleyball-Außenangreifer seine erste Auslandsstation im beschaulichen Bühl antrat. „In Osaka sind die Gebäude viel höher und viel mehr Menschen auf der Straße“, sagte der Nationalspieler damals über die ersten Unterschiede zwischen alter und neuer Heimat. Längst hat sich der erste Bundesliga-Import aus Japan aber bei den Bisons Bühl eingelebt.

„Hunter Masa“, wie der Punktejäger Yanagida auch genannt wird, will mit der Mannschaft von Trainer Ruben Wolochin nun den nächsten Entwicklungsschritt machen. Im Play-off-Viertelfinale möchten sie den seit wettbewerbsübergreifend 35 Partien siegreichen deutschen Rekordmeister VfB Friedrichshafen ärgern. In der Serie „best of three“ treten die Bühler zunächst am heutigen Mittwoch (20 Uhr) am Bodensee an.

Die Verpflichtung des 25-Jährigen hatte viel mit dem Bühler Coach Wolochin zu tun, der über gute Kontakte verfügt. Ohne sein Netzwerk wäre der Argentinier wohl gar nicht erst auf den wechselbereiten Yanagida gestoßen. Mit seinen Bühlern erreichte der 1,86 Meter große Topathlet Anfang März sogar das Pokalfinale in Mannheim. Yanagida gelangen im Endspiel 13 Punkte, er wurde sogar zum Spieler des Spiels gewählt. Das 0:3 gegen Friedrichshafen konnte aber auch er nicht verhindern. In den Play-offs hat der Exot nun die große Chance, diese kleine Enttäuschung vergessen zu machen. dpa