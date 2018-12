Ein Fehler nach dem anderen

Mitteldeutscher BC – Hakro Merlins Crailsheim 70:89

Crailsheim: Russell (7), Madgen (8), Turner (11), Herrera (1), Wysocki (2), Neumann (7), Ferner (9), Arnold (8 ), Lawson (4), Gay (14), Urbansky.

Der Vorsatz vor dem Spiel war eigentlich klar formuliert: Es sollte ein Sieg her. Doch nach anständigen Anfangsminuten verloren die Crailsheimer komplett die Kontrolle über die Partie und verschenkten das Weihnachtsspiel an den Mitteldeutschen Basketball Club. Nach 40 insgesamt sehr schwachen Minuten lautete der Endstand 70:89.

Dem Spiel merkte man bereits zu Beginn seine hohe Bedeutung an, beide Teams wirkten sehr fokussiert. Die Hakro Merlins kamen leicht besser in die Partie und Neuzugang Robert Arnold erzielte früh seine ersten BBL-Punkte für seinen neuen Verein. Auch danach blieben die Crailsheimer im Vorteil, aber die Gäste hielten dagegen. Gegen Ende des ersten Viertels übernahmen jedoch die Gäste die Führung, aber auch sie setzten sich nicht ab.

Auch im zweiten Viertel blieb das Match äußerst ausgeglichen, jedoch diesmal mit kleinem Vorteil für den Mitteldeutschen BC. Es blieb ein offener Schlagabtausch, ehe sich die „Wölfe“ kurz vor dem Halbzeitpfiff etwas absetzten. Vor allem jenseits der Dreierlinie waren die Gäste zielsicherer (21 Prozent : 40 Prozent). Da das Iisalo-Team mit 4/8 Freiwürfen auch in dieser Statistik zu viel liegen ließ, ging es mit 39:46 in die Pause.

Die Gäste kamen klar besser in die zweite Hälfte und vergrößerten den Vorsprung auf 39:50, erst dann fanden die Hakro Merlins kurz zurück in die Partie, machten aber trotzdem zu viele Fehler und verhinderten somit vorerst eine größere Aufholjagd. In den letzten Minuten jedoch schienen die Crailsheimer endlich ihr Spielglück und ihre Zielsicherheit wiederzufinden und verkürzten auf 54:57. Dann begannen die Gastgeber jedoch wieder zu patzen, und binnen einer Minute war der Abstand wieder auf 54:64 angewachsen. Die letzten zehn Minuten begannen alles andere als erfolgsversprechend. Die Zauberer machten einen Fehler nach dem anderen, und der Mitteldeutsche BC nutzte diese Schwächen gnadenlos aus und erhöhte auf 56:76.

Dem Team von Head-Coach Tuomas Iisalo war nun der Stecker gezogen, und es klappte nichts mehr. Die Zuschauer verließen nun zu Teilen, mit viel Frustration und Wut im Bauch, die Halle frühzeitig. So taumelten die Crailsheimer Basketballspieler der Schlusssirene entgegen, und das Spiel endete mit einer verdienten 70:89-Niederlage.

Head-Coach Tuomas Iisalo: „Ich möchte mich entschuldigen, bei jedem, der kam, um das Spiel zu sehen. Es war eine grauenhafte Leistung, vor allem weil es ein machbares Spiel war. Wir haben einen Moment im Spiel, in dem wir uns etwas zurückziehen und uns in eine Art Schale begeben, aus welcher wir dann aber nicht mehr herauskommen. Wir hatten mal wieder eine Phase, in der wir zurückkommen und verkürzen, worauf ein Scoring Run des Gegners folgt, der uns komplett aus dem Tritt bringt. Ich stehe zu meiner Verantwortung dabei, diese Leistung ist unentschuldbar.“

