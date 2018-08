Ein „Frühstart“ für Obrigheim

So früh wie seit langem nicht mehr starten die Obrigheimer Gewichtheber in die Bundesliga-Runde 2018/19 – die 29. Saison, die der Verein ohne Unterbrechung dem deutschen Oberhaus angehört. Auftakt ist am Samstag, 22. September, in der Neckarhalle. Ab 19.30 Uhr messen dann Obrigheim und der SC Pforzheim ihre Kräfte. Dem vermutlich leichten Aufgalopp folgt bereits vier Wochen später, am 20. Oktober, das Duell der beiden stärksten Teams der vergangenen Jahre: Der SV Obrigheim gastiert beim AV Speyer, der zuletzt vier Mal hintereinander die deutsche Mannschaftsmeisterschaft gewann. „Wer den Wettkampf gewinnt, verschafft sich früh in der Saison einen Vorteil“, sagt Manuel Noe. Obrigheims Sportlicher Leiter gibt sich nach der Vizemeisterschaft in der zurückliegenden Saison angriffslustig, vor allem da das Finale in dieser Saison beim Meister der Gruppe A stattfindet. „Wir haben große Lust, den Endkampf mal wieder in der Neckarhalle auszutragen, und werden alles dafür tun, um Erster in unserer Staffel zu werden.“

Neben dem AV Speyer gehört dieses Mal auch ein Pfälzer Nachbar zum Kreis der Titelanwärter. Traditionsclub AC Mutterstadt hat sich mit Nationalheber Max Lang, bislang Kapitän des Chemnitzer AC, und Lisa Marie Schweizer vom AC St. Ilgen kräftig verstärkt. Die Begegnung mit Mutterstadt ist auf den 16. Februar 2019 in der Neckarhalle angesetzt.

Um die Jahreswende erwartet die Obrigheimer Athleten ein dicht gedrängtes Programm. Zunächst stehen vom 7. bis 9. Dezember die deutschen Meisterschaften der Aktiven an, an der mehrere SV-Heber teilnehmen werden. Kurz vor Weihnachten, am 15. Dezember, geht’s zum Lokalderby nach Heinsheim an, ehe am 12. Januar mit einem Heimkampf gegen den KSV Grünstadt das neue Jahr sportlich eingeläutet wird. Bereits eine Woche später wartet mit dem AC St. Ilgen der nächste Gegner.

Die letzte von vier Heimpaarungen findet am 23. März gegen den TB Roding statt. Danach soll noch nicht Schluss sein. Der DM-Dreikampf, für den sich erneut die Sieger der beiden Bundesliga-Staffeln in Süd-West und Nord-Ost sowie der beste Zweite qualifizieren, geht eine Woche nach Ostern, am Samstag, 27. April, über die Bühne. Und zwar in der Neckarhalle – wenn sich der Wunsch der Obrigheimer Gewichtheber erfüllt. rol

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.08.2018