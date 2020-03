Ein Gefühl der Leichtigkeit

München.Wir waren 16 – und es war Sommer. Wir gingen zur Schule, fühlten uns frei und hatten Spaß am Leben. Und dann kamen die Olympischen Spiele in München, die uns packten mit ihrer Leichtigkeit, die so luftig war wie das Zeltdach des Stadions. Die Atmosphäre wehte von dort bis in die elterlichen Wohnzimmer, wir saßen dort stundenlang mit unserer Clique vor dem Fernseher. Wir spürten die Faszination des Sports und fühlten uns als Teil des Publikums in München.

Und dann trat beim Hochsprung am 4. September 1972 ein Mädchen an, das eine von uns war, irgendwie jedenfalls. Sie war 16, ging zur Schule und hörte vielleicht dieselbe Musik wie wir. Sie hieß Ulrike Meyfarth, kam aus der Nähe von Köln und hatte, lange, dunkle Haare. Am Mittag dieses Tages kannte sie kein Mensch, am Abend die ganze Welt.

Als unbekümmertes Talent war sie angetreten mit einer Bestleistung von 1,85 Meter, als sie zum letzten Mal anlief, überflog sie die Weltrekordhöhe von 1,92 Metern und war Olympiasiegerin – bis heute übrigens die jüngste Einzel-Olympiasiegerin der Leichtathletik-Geschichte. Und die erste Frau, die Hochsprung-Gold mit der Flop-Technik gewann, die der Amerikaner Dick Fosbury vier Jahre zuvor erfunden hatte.

Als Ulrike Meyfarth auf der grünen Matte landet, breitet sie die Arme jubelnd aus. Sie strahlt aus vollem Herzen, die Haare fliegen hoch. Die Tribünen im Olympiastadion sind voll besetzt, die Aufmerksamkeit des Publikums richtet sich allein auf den Hochsprung, alle anderen Wettkämpfe sind beendet. Auf dem Bild sieht man – hinter einem unbewegt auf seinem Stuhl sitzenden Kampfrichter – Hunderte von Zuschauern, die jubelnd die Arme hochreißen.

Der Fotograf, der diesen Moment festgehalten hat, ist namentlich leider nicht zu ermitteln. Er war für die amerikanische Nachrichtenagentur United Press International (upi) im Einsatz, heute vertreibt die Deutsche Presse-Agentur (dpa) das Bild. Auch deren Versuche, den Fotografen ausfindig zu machen, gingen ins Leere. Es sei damals nicht üblich gewesen, den Namen des Bildreporters zu verbreiten.

Ein Bild, an das alle denken

So bleibt der Schöpfer des Bildes, das die Geschichte dieses Sport-Märchens perfekt verdichtet, anonym. Es gibt natürlich noch andere Fotos dieses großen Tages, doch es ist das Bild, an das die meisten denken, wenn die Assoziationskette „Meyfarth 1972 München“ in Gang gesetzt wird.

Gilt das auch für sie selbst? Ein Anruf bei Ulrike Nasse, geborene Meyfarth soll das klären. Sie ist freundlich, aber im Stress. „Frau Nasse, München 1972 – was ist das Foto, das für Sie am beste . . .“ Sie unterbricht und sagt ohne eine Bedenksekunde: „Ganz klar: Ich lande jubelnd und lachend auf der grünen Matte. Sie haben das richtige ausgesucht. Mein Lieblingsbild.“

Es war der schönste Moment eines olympischen Sommers, der neun Stunden später brutal beendet wurde. Als Ulrike Meyfarth erstmals als Olympiasiegerin aufwachte, hatten palästinensische Terroristen die israelische Mannschaft im Olympischen Dorf überfallen und als Geiseln genommen. Der Befreiungsversuch am frühen Morgen des 6. September scheiterte, die elf Israelis, fünf Terroristen und ein Polizist starben.

Die Spiele hatten ihre Leichtigkeit verloren, Tod und Trauer zerstörten ein Fest des Sports. Wir waren schockiert und diskutierten mit unseren Lehrern über das, was in München geschehen war. Einige weinten, und viele fragten sich, wie sich erst Ulrike Meyfarth an diesem Tag fühlen musste. So wie wir, vermuteten wir, denn sie war ja eine von uns. Irgendwie jedenfalls.

Es sind Bilder, die verknüpft sind mit einem großen Sportereignis. Eingefrorene Momente, die für Millionen von Menschen einen Triumph, ein Gefühl, ein Stück Sportgeschichte für immer abrufbar machen – auf einen Blick: „Momente für die Ewigkeit“. So hat die Redaktions-Kooperation „G14plus“ ihre Serie genannt, in der Reporter dieser Zeitungen die Geschichten dieser Bilder erzählen. Auch diese Redaktion ist Mitglied in der „G14plus“.

