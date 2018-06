Ein Gegner, der mit Rückenwind kommt

Anzeige

Aber auch wenn Nacita als Runningback oder Receiver eingesetzt wird, ist er der Dreh- und Angelpunkt im Marburger Angriff. Den Unicorns ist Nacita schon seit der Saison 2016 bekannt. Damals trat er mit den Marburg Mercenaries an, wechselte für die Saison 2017 nach Frankfurt, bevor es ihn im Winter wieder nach Marburg zog. 2016 und 2017 landete er auf den Plätzen Drei und Vier in der Laufstatistik der GFL und in diesem Jahr glänzt er als bester Allrounder.

Ein weiterer Schlüsselspieler der Mercenaries ist Phillip Lanieri, der sowohl in der Offense als auch in der Defense eingesetzt wird. In der Defense sticht der Safety und Linebacker Neal Howey hervor, der sich als bester Tackler der Hessen präsentiert.

Trotz der Personalprobleme auf der so wichtigen Spielmacherposition mussten die Hessen bislang nur zwei Niederlagen einstecken. Das zeigt, wie erfahren und solide die Mannschaft aufgebaut ist. Zuletzt gelangen ihnen zu Hause gegen Kempten (28:14), in Stuttgart (30:27) und im Heimspiel gegen Ingolstadt (30:24) drei Siege in Folge.

„Im letzten Jahr taten wir uns im Heimspiel gegen die Mercenaries sehr schwer und in diesem Jahr haben sie schon mehrfach einen Rückstand aufgeholt, teilweise sogar in den letzten Spielsekunden“, weiß Halls Headcoach Jordan Neuman und warnt: „Wir müssen am Samstag bis zum Schlusspfiff hochkonzentriert sein.“

„Unsere Verteidigung muss am Samstag sehr variabel sein“, sagt Neuman. „Mit welcher Art von Offense wir konfrontiert sein werden, hängt davon ab, wen Marburg uns als Quarterback präsentieren wird.“ Bei dieser anspruchsvollen Aufgabe werden die Haller verletzungsbedingt auf Linebacker Danny Washington und wahrscheinlich auch weiterhin auf dessen Positionskollegen Daniel Emmanuel verzichten müssen.

Fehlen wird den TSGlern in den Special Teams auch Kicker Tim Stadelmayr wegen einer Muskelzerrung. In der Offense hofft man auf die Rückkehr von Lineman Christian Rothe, während Receiver Tyler Rutenbeck wohl auch im letzten Spiel vor der vierwöchigen Pause aussetzen muss.

„Natürlich wollen wir weiterhin ungeschlagen in die Pause im Juli gehen“, sagt Jordan Neuman, der damit das klare Ziel für das Spiel gegen den Tabellendritten in der Südstaffel der GFL ausgibt. axst

