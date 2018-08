Ein gigantisches Geschäft

Momentan ist wieder Transferzeit. Mino Raiola erscheint dann zu Vertragsgesprächen gerne in Kapuzenpulli und Sportschuhen. Seine Verhandlungsmethoden sind kompromisslos, teilweise zwielichtig, sogar die Fifa ermittelte schon gegen den Italiener – und trotzdem verdient der Spielerberater, der Topstars wie Paul Pogba oder Zlatan Ibrahimovic vertritt, weiter Millionen an Honoraren. Am 105 Millionen-Euro-Transfer von Pogba vor zwei Jahren von Juventus Turin zu Manchester United soll Raiola nach Enthüllungen von „Football Leaks“ mit Provisionen beider Clubs rund 50 Millionen kassiert haben. Jorge Mendes, der Berater von Cristiano Ronaldo, verdient sogar an den Marketing- und Persönlichkeitsrechten seiner Stars. Für den Wechsel des Portugiesen von Real Madrid zu Juventus Turin kassierte er gerade zwölf Millionen Euro als Prämie.

Raiola hat schon vor zehn Jahren wechselwillige Spieler dazu gebracht, dem Training fernzubleiben. In der vergangenen Saison sorgten die Dortmunder Ousmane Dembele und Pierre-Emerick Aubameyang, die ihre Wechsel zum FC Barcelona und FC Arsenal London erzwungen haben, mit ihrem Berater-gesteuerten Fehlverhalten für Aufregung.

Engländer zahlen 240 Millionen

All das bringt die Branche – in Deutschland gibt es rund 340 registrierte Spielerberater – natürlich in Verruf. Zumal sich die Beraterhonorare nach „Spiegel“-Recherchen in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt und heute schon zwölfjährige Talente einen Berater haben. Im Schnitt liegt der Beraterverdienst zwischen acht und zwölf Prozent des Jahresgehalts des Spielers. Von März 2015 und März 2016 zahlten die Bundesligisten 127 Millionen an Honoraren, von März 2016 bis März 2017 147 Millionen. Von März 2017 bis März 2018 waren es 197,75 Millionen Euro. Die Zahlen der Deutschen Fußball Liga (DFL) und des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) beinhalten konkret sowohl Provisionszahlungen von Clubs an Vermittler bei Abschluss oder bei Verlängerung eines Arbeitsvertrages mit einem Spieler als auch Zahlungen im Zusammenhang mit Transfers.

Im Jahr 2016 veröffentlichte die DFL noch im Detail, wie viel Geld jeder Proficlub in der vorangegangenen Saison an Beraterhonoraren gezahlt hatte – damals gab Schalke mit 16,8 Millionen Euro am meisten aus, die TSG Hoffenheim belegte mit 11,7 Millionen den fünften Platz. Dagegen wehrten sich aber die Vereine. „Engländer, Spanier oder Italiener veröffentlichen ihre Zahlen auch nicht. Warum sollten wir allein das tun?“, begründete DFL-Geschäftsführer Christian Seifert diesen Schritt.

Die Premier League zahlt noch mehr. Die Clubs überwiesen von Februar 2017 bis 31. Januar 2018 rund 240 Millionen Euro an Spielervermittler. 108 Millionen Euro gehen dabei auf das Konto der großen vier Vereine – Liverpool, Chelsea, Manchester City und Manchester United. In Deutschland äußert der eine oder andere Bundesliga-Manager hinter vorgehaltener Hand, dass es ihn ärgert, dass so viel Geld aus dem Markt heraus fließt. Man sei jedoch in diesem Kreislauf gefangen.

Mittlerweile verdienen einige Berater zusätzlich an der Transfersumme, und zwar dann, wenn der Vermittler sich einen Teil der Transferrechte vertraglich gesichert hat. Ein Beispiel: Ein Club kommt auf den Berater zu und möchte dessen Klienten verpflichten. Es liegen aber mehrere Angebote vor. Wenn der besagte Verein dann 20 Prozent der Transfereinnahmen bei einem möglichen Weiterverkauf bietet, erhält er den Zuschlag. Teilweise verdient ein Berater sogar dann, wenn gar kein Wechsel vollzogen wird. Es gibt Vermittlerverträge, bei denen selbst in solchen Fällen eine Entschädigungszahlung zu leisten ist.

Lizenzierung abgeschafft

Seit drei Jahren hat der Weltverband Fifa ein Lizenzierungsverfahren für Spielervermittler abgeschafft. Jeder Nationalverband muss eine eigene Regelung finden. Seitdem reichen in Deutschland ein polizeiliches Führungszeugnis und eine Gebühr von 500 Euro pro Transferperiode.

„Auch durch surreale Geschichten im Hintergrund, wie zum Beispiel Transferbeteiligungen von Beratern im achtstelligen Bereich, ist das Rad kurz davor, zu überdrehen“, sagte Hoffenheims Manager Alexander Rosen bereits vor einem Jahr. Nach der Champions-League-Qualifikation erhielt er jede Menge Anrufe von Beratern, die ihm Spieler anboten.

Durch immer lukrativere Fernsehverträge, Sponsoren oder Investoren kommt immer mehr Geld in den Wirtschaftskreislauf des Profi-Fußballs – und immer mehr Menschen wollen daran verdienen. Durch die stetig steigenden Einnahmen erhöhen sich zwangsläufig die Vermittlerhonorare, bestätigt ein Funktionär, der namentlich nicht genannt werden möchte.

„Berater sind nicht das Grundproblem, sondern die Summen, die im Umlauf sind“, bestätigte Werder Bremens Sportvorstand Frank Baumann unlängst und ergänzte: „Man muss als Verein für sich definieren, wie weit man gehen will. Wenn man mal anderer Meinung ist als ein Berater, dann findet ein Transfer auch mal nicht statt.“

Seriöse Berater wehren sich

In Deutschland gibt es seit elf Jahren die Vereinigung Deutscher Fußball-Vermittler (DFVV). Viele von Ihnen wehren sich gegen das Image ihres Berufsstandes. Auch eine Reglementierung halten sie für falsch. „Ich handle doch nicht mit Menschen. So etwas ist absurd“, sagte Volker Struth, der Berater von Weltmeister Toni Kroos oder Marco Reus dem „Kölner Stadtanzeiger“. „Ich stelle den Vereinen und Spielern mein Netzwerk zur Verfügung. Dafür werde ich bezahlt.“