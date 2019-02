Ein großer Schritt nach vorn

Mannheim.Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge in der Königsklasse haben die Rhein-Neckar Löwen in der Gruppe A der Handball-Champions-League einen Schritt nach vorn gemacht. Nach dem 30:29 (18:14)-Erfolg gegen den ersatzgeschwächt angetretenen polnischen Meister PGE Vive Kielce ist es zwar fraglich, ob die Badener in der Endabrechnung noch unter die besten Vier des Tableaus kommen können, aber

...