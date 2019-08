Ein hartes Stück Arbeit

Marburg Mercenaries – Schwäbisch Hall Unicorns 36:42

(0:21,14:7,14:6, 8:8)

Die Punkte für Hall erzielten: Joshua Haas (8), Maurice Schüle (6), Goran Zec (6), Samuel Shannon (6), Nataniel Robitaille (6), Jadrian Clark (6) und Tim Stadelmayr (4).

Die Marburg Mercenaries waren der erwartet unangenehme Gegner für Schwäbisch Hall, letztendlich aber feierten die Unicorns ihren saisonübergreifend 45. Sieg in Serie.

„Das ist die beste Offense, der wir in diesem Jahr bislang gegenüberstehen werden“, sagte Halls Head Coach Jordan Neuman bereits vor dem Spiel. Er sollte Recht behalten, denn der überragende Marburger Quarterback Jakeb Sullivan führte den Mercenaries-Angriff am Sonntag zu 36 Punkten. So viele konnte in diesem Jahr noch kein anderes Team gegen die amtierenden Deutschen Meister aus Hall erzielen.

„Unsere Offense spielte solide und zeigte heute wenig spektakuläres“, sagte Jordan Neuman nach der Partie. „Das war heute genau das harte Stück Arbeit, mit dem wir gerechnet hatten.“

Der Unicorns-Headcoach lobte besonders die beiden Offense-Line-Spieler Lukas Immel und Neuzugang Domenico Carroli. Carroli hatte erst zwei Trainingseinheiten bei den Unicorns absolviert und musste nach der sehr frühen Verletzung von Francesco Fanti fast das gesamte Spiel für ihn einspringen.

„Ich bin sehr froh, dass wir das Spiel gewonnen haben und ich gehe davon aus, dass Marburg in den Playoffs auf sich aufmerksam machen wird“, so Neuman.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.08.2019