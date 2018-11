Ein letztes Mal im Rampenlicht

Vancouver 2010: Ole Einar Björndalen jubelt über Olympia-Gold. © dpa

Leipzig.Beim ersten Schuss nach mehr als sieben Monaten waren sie sofort wieder da, diese speziellen Gefühle. Und die Erinnerungen an goldene Zeiten. „Das war sehr schön. Und das Schießen läuft ziemlich gut. Das verlernt man nicht so schnell“, sagte Rekord-Olympiasieger und -Weltmeister Ole Einar Björndalen gut gelaunt und motiviert.

Seit seinem letzten Karriere-Rennen am 24. März in der Verfolgung von Tjumen mit Platz 32 hatte der erfolgreichste Biathlet der Geschichte seine Waffe nicht mehr in der Hand. Früher hatte er ihr sogar Namen gegeben oder sie mit ins Bett genommen. Nun trainieren er und seine Frau Darja Domratschewa wieder etwas intensiver. Denn die beiden Sport-Legenden bereiten sich auf ihr großes Abschiedsrennen am 29. Dezember bei der World Team Challenge in Gelsenkirchen vor. „Das ist eine schöne Möglichkeit, sich von den deutschen Fans zu verabschieden. Ich freue mich wirklich sehr“, sagte der 44-Jährige.

Die neue Saison wird eine kleine Zäsur im Biathlon-Sport. Erstmals seit 1992 fehlt der Name Björndalen in den Starterlisten. Und auch seine Frau, in Weißrussland als Nationalheldin verehrt und dort unlängst zur einflussreichsten Frau gewählt, hinterlässt eine große Lücke. Das Power-Duo holte zusammen zwölf olympische Goldmedaillen – Domratschewa vier, Norwegens Sport-Ikone ganze acht. Dazu kommen 22 WM-Titel: 20 vom „König der Biathleten“ und zwei von Domratschewa. „Es ist schade, aber es ist auch eine Konkurrentin weniger“, sagte Franziska Preuß mit einem Augenzwinkern.

Unter Tränen hatte Björndalen, der bei 95 Weltcups (94 Biathlon/1 Langlauf) siegte, wegen Herzrhythmusstörungen im Frühjahr unfreiwillig seine Karriere beendet. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.11.2018