Ein Offensivspektakel ist den Zuschauern garantiert

Bundesliga nicht nur im Fußball am Montag: Am 27. Januar treffen die beiden offensivstärksten Mannschaften der Basketball-Bundesliga aufeinander. Zur Begegnung des 17. Spieltages empfängt Alba Berlin die Hakro Merlins Crailsheim in der „Mercedes Benz Arena“. Die Hauptstädter bestreiten das erste BBL-Spiel seit mehr als drei Wochen. Die Crailsheimer reisen mit Rückenwind und vier Erfolgen im Gepäck nach Berlin. Tip-Off ist am Montag um 20.30 Uhr.

Berlin gegen Crailsheim – diese Partie hätte wohl vor ein paar Monaten kein Basketballexperte als Topspiel in der BBL bezeichnet. Jetzt, Ende Januar, empfangen die Berliner (Platz 3) die Hakro Merlins (Platz 5) zum Spitzenspiel der Liga. Auch abgesehen von den Tabellenplätzen treffen aktuell die besten Offensivmannschaften aufeinander. Die Albatrosse kommen durchschnittlich auf 91,6 Punkte pro Spiel – das ist Liga-Bestwert. Die Zauberer werfen 90,6 Zähler und finden sich auf dem zweiten Rang in dieser Kategorie wieder. Am Montagabend wird es wohl darauf ankommen, welche Verteidigung die Angriffsmotoren am besten ausschalten kann.

Alba bestritt sein letztes Ligaspiel am 5. Januar und hatte nun mehr als drei Wochen BBL-Pause. Allerdings waren sie im Pokal und in der Euroleague aktiv – und das äußerst erfolgreich. Im „Magenta Sport BBL-Pokal“ fuhren die Berliner einen souveränen Sieg bei Brose Bamberg ein (82:66) und erreichten das Finale gegen Oldenburg. Im prestigeträchtigsten europäischen Klubwettbewerbs, der Euoleague, haben die Berliner ebenfalls gepunktet. Zwei Auswärtssiege in den Hexenkesseln in Piräus und Belgrad brachten sie auf Platz 14. Drei Tage vor dem Duell mit Crailsheim, also gestern Abend (Ergebnis bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt), steht für das Team von Coach Aito noch ein Auswärtsspiel bei Zalgiris Kaunas (Litauen) an.

Die Hakro Merlins reiten weiterhin auf der Erfolgswelle. Nach dem Auswärtserfolg gegen die Basketballlöwen Braunschweig standen drei Heimspiele an. Zunächst entschied das Team von Coach Tuomas Iisalo das Derby gegen Ulm für sich (91:79), dann gewann man gegen die aktuell kriselnden Bamberger mit 73:69 und am jüngsten Spieltag erkämpften sich Hawkins und Co. die Punkte gegen Aufsteiger Hamburg (101:98). Javontae „Hawk“ Hawkins schaffte es aufgrund starker Leistungen in den vergangenen Spielen in der Liga-Topscorer-Liste auf Platz 5 mit durchschnittlich 17,1 Punkten.

Teambasketball ist Trumpf

Bei beiden Mannschaften ist jedoch Teambasketball Trumpf. Bei den Crailsheimern punkten sechs Spieler zweistellig, bei den „Albatrossen“ sind es fünf. Topscorer der Berliner ist der Schwede Marcus Eriksson mit im Schnitt 12,9 Punkten und einer Dreier-Quote von 47,9 Prozent. Damit kommt es zum Shooter-Duell Eriksson-Herrera – der chilenische Nationalspieler und Merlins-Kapitän trifft fast jeden zweiten Wurf von „Down-Under“ und ist zweitbester Scorer der Hakro Merlins (13,3 Punkte). Auf der Spielmacherposition treffen quirlige Point Guards aufeinander. Bei den Berlinern ist Peyton Siva der Strippenzieher (4,6 Assists) und bei den Crailsheimern DeWayne Russell (6,1 Assists).

Bisher standen sich beide Teams sechsmal gegenüber. Alle Duelle haben die Hauptstädter für sich entschieden. Interessant wird zu beobachten sein, wie schnell sich die Berliner von ihrer Auswärtsfahrt nach Litauen am Freitag regenerieren und ob beide Teams den Schwung der letzten guten Ergebnissen mit in die Partie nehmen können.

„Alba spielt einen großartigen Basketball. Offensiv sind sie immer gefährlich, du kannst dich gegen sie keine Sekunde ausruhen, sonst wirst du dafür bezahlen. In der Verteidigung schaffen sie es immer ihre Gegner in chaotische Situationen zu bringen. Für mich ist es keine Überraschung, dass sie sich sehr stark in der Euroleague präsentieren, gegen die besten Teams in ganz Europa. Das ist eine gute Werbung für den deutschen Basketball, speziell für die BBL. Während der Vorbereitung auf das Spiel gegen Alba lernst du immer noch etwas Neues über Basketball dazu“, schwärmt Crailsheims Trainer Tuomas Iisalo vor der Partie am Montagabend. au

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.01.2020