Ein Patzer zu viel

Ruhpolding.Schon wieder Vierter! Bei der WM-Generalprobe in Ruhpolding hat es die deutsche Damen-Staffel erneut nicht aufs Podest geschafft – dabei war das das selbsterklärte Ziel. Die Ernüchterung bei den 16 500 Zuschauern in der Chiemgau Arena war spürbar, als Vanessa Hinz am Freitag die Vorlagen von Karolin Horchler und Franziska Preuß nicht nutzen konnte und gleich zwei Strafrunden drehen musste.

Verfolgungsweltmeisterin Denise Herrmann blieb danach zwar fehlerfrei. Doch die tadellose Leistung der Schlussläuferin war beim vierten Sieg der Norwegerinnen im vierten Saisonrennen zu wenig, um den Sprung auf das Podest noch zu schaffen. „Wir heben uns das einfach für die WM auf. Wir schielen schon langsam echt hin auf das Podest“, sagte Herrmann.

Den Deutschen fehlten elf Sekunden auf die Schweizerinnen, die hinter Frankreich Dritte wurden. Mut machte ZDF-Expertin Laura Dahlmeier: „Sie sind nicht mehr weit weg.“ Nach dem Rücktritt der Doppel-Olympiasiegerin ist die Lage im Damen-Team gut fünf Wochen vor dem WM-Auftakt in Südtirol schwierig. Bislang haben nur Hinz (27), Preuß (25) und Herrmann (31) die WM-Norm geknackt. „Ich kann versprechen, dass eine deutsche Damen-Staffel in Antholz am Start sein wird“, sagt Bernd Eisenbichler, der Sportliche Leiter der Biathleten. dpa

