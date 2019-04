Sara Djapa von Eintracht Walldürn wurde Siebte bei den „Deutschen“. © Stieglmeier

In Chemnitz fanden die Deutschen Karate-Meisterschaften der Leistungsklasse statt. Sara Djapa von der Sportkarateabteilung der Eintracht Walldürn hatte sich bei den Landesmeisterschaften für die deutsche Meisterschaft qualifiziert und ging in Chemnitz im Kumite bis 61 Kilogramm an den Start. In dem starken Starterfeld erkämpfte sie mit dem siebten Platz ein prima Ergebnis. ds

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.04.2019