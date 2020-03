„Ein Punkt der Moral“

Bochum.Philip Türpitz hat dem SV Sandhausen in einer turbulenten Partie den ersten Punkt nach vier Niederlagen gerettet und den VfL Bochum um den ersten Sieg vor heimischem Publikum nach drei Heimpleiten gebracht. Der Revierclub kam am Sonntag in der 2. Fußball-Bundesliga trotz zweimaliger Zwei-Tore-Führung nur zu einem 4:4 (2:2) gegen die Sandhäuser.

Damit verpassten die Gastgeber den Sprung aus der gefährdeten Zone, Sandhausen bleibt mit 28 Punkten in der Tabelle vor der Revierelf.

SVS-Trainer Uwe Koschinat musste sein Team trotz aller Fehler am Ende loben. „In der Anfangsphase wurden wir vom VfL Bochum nahezu überrollt, da lag ein Debakel in der Luft. Wir haben aber an unserer Marschroute, die Partie sehr mutig und offensiv anzugehen, festgehalten und sind dann auch zu eigenen Chancen gekommen. Mit Sicherheit war der schnelle Anschlusstreffer ganz entscheidend“, sagte Koschinat: „Am Ende haben wir einen Punkt der Moral geholt.“

13 807 Zuschauer sahen im Bochumer Stadion eine spektakuläre Partie, in der Bochums Danny Blum gleich drei Treffer (6./9./49.) gelangen, der erste davon per Foulelfmeter. Damit steht der 29-Jährige bereits bei elf Saisontoren. Jordi Osei-Tutu traf zudem für den VfL (65.). Julius Biada schaffte mit seinem Doppelpack (13./45.) den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 2:2 für die Sandhäuser, die durch zwei verwandelte Strafstöße von Kevin Behrens (85.) und Türpitz (90.+4) noch zum Remis kamen.

Doppelpack durch Biada

„Nach den ersten zehn Minuten und den beiden frühen Gegentoren waren wir natürlich konsterniert. Es ist in diesem Stadion nicht einfach, dann noch mal zurückzukommen“, meinte „Doppelpacker“ Julius Biada: „Wir hatten uns viel vorgenommen, wollten mutiger spielen und haben unseren Stiefel einfach weiter durchgezogen. Bei mir ist dann auch der Knoten etwas aufgegangen. Am Ende hatten wir auch das glücklichere Ende auf unserer Seite.“ red/dpa

