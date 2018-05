Anzeige

Froomes Vorstellung auf der vorangegangenen 19. Etappe in Pratonevoso, wo er aus scheinbar aussichtsloser Position mit einem 80,3-Kilometer-Solo an die Spitze fuhr und die Konkurrenz zu Statisten degradierte, wirkte wie aus einer anderen Radsport-Welt. Nicht nur der ewige Provokateur und geständige Doper Michael Rasmussen stellte via Twitter Verbindungen zur „Wunderfahrt“ des einst auch überführten US-Profis Floyd Landis her.

Tony Martin hielt sich zurück. „Ich habe hinten gelitten und nichts gesehen. Alles, was ich sagen könnte, wäre Spekulation“, erklärte er. Sogar der zweimalige Biathlon-Weltmeister Erik Lesser meldete sich zu Wort. „Ein schwarzer Tag für den sauberen Sport. Froome, positiv getestet und dennoch startberechtigt und gewinnt den Giro d’Italia 2018. Unfassbar!“, schrieb Lesser bei Facebook. „Unsereins wäre seine Stelle bei der Bundeswehr, Zoll und Bundespolizei los und müsste Sponsorengelder zurückzahlen.“ dpa (Bild: dpa)

