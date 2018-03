Ein Sieg wäre eminent wichtig

Anzeige

Nach dem guten Start in die Playdown-Runde der 2. Liga, ProB Süd, will die TG s.Oliver Würzburg am Sonntag beim direkten Verfolger nachlegen: Um 16 Uhr sind Trainer Liam Flynn und seine Truppe zum Playdown-Frankenderby in Coburg zu Gast. „Beim Blick auf die Tabelle ist klar, dass das natürlich ein sehr wichtiges Spiel für uns ist“, so Flynn.

Gegen den BBC Coburg, der das erste Playdown-Spiel in Karlsruhe verloren und deshalb jetzt einen Sieg weniger auf dem Konto hat als die Unterfranken, können Kapitän Julian Albus und seine Kollegen am zweiten Playdown-Spieltag beim direkten Verfolger den nächsten wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

In der regulären Saison musste die TG s.Oliver Würzburg sich in Coburg knapp mit drei Zählern Differenz geschlagen geben, gewann dann aber das Heimspiel mit sechs Punkten Vorsprung. pw