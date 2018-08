Ein Sommermärchen in Berlin

Die Leichtathletik-Europameisterschaft erlebte im Berliner Olympiastadion Topleistungen und Hochspannung – aber auch Enttäuschungen. © dpa

Berlin.Jürgen Kessings EM-Bilanz fiel überwältigend aus. „Das war ein Sommermärchen, nicht nur für die deutsche Leichtathletik, sondern für die Leichtathletik insgesamt“, sagte der DLV-Chef. Was war in den sieben Tagen in Berlin wirklich gut, was schlecht? Hier die Tops und Flops:

Tops

Die deutsche Speerspitze: Zwei der 19 deutschen EM-Titel gingen auf das Konto der Speerwerfer.

...

Sie sehen 7% der insgesamt 6047 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.08.2018